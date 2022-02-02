За посаду нібито в міністерстві чоловік, який у 2017 році отримав громадянство РФ, просив 60 тисяч доларів США.

Правоохоронці затримали псевдородича міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського за "продаж" посади у відомстві.

Як повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України, чоловік представлявся родичем керівника МВС і запевняв, що може домовитися про "отримання" посади керівника департаменту у правоохоронній структурі за 60 тисяч доларів США.

"Працівники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції викрили чоловіка, який представлявся двоюрідним братом міністра внутрішніх справ та переконував, що завдяки родинним зв'язкам може допомогти отримати керівну посаду у МВС", - йдеться в повідомленні правоохоронців.

Вони встановили, що "до протиправних дій причетний 41-річний уродженець Тернополя, який у 2017 році отримав громадянство РФ. Чоловік - приватний підприємець, час від часу у справах перебуває у Києві. Однак, окрім легального бізнесу з продажу тварин, займається підробкою оперативних талонів правоохоронних органів".

За інформацією поліції, в розмові зі знайомим зловмисник запевнив, що він є близьким родичем міністра внутрішніх справ і може за 60 тисяч доларів США "домовитися" про крісло директора одного з департаментів.

У поліції зазначають, що під процесуальним керівництвом прокуратури Автономної Республіки Крим відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) та ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

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До обрання запобіжного заходу зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Раніше УНІАН писав, як у Запоріжжі затримали псевдодепутата, який пропонував слідчому $5 тисяч хабаря.

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