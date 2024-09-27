За кермом перебував один із керівників Ніжинського райуправління поліції.

У місті Ніжин на Чернігівщині посадовець місцевої поліції, перебуваючи за кермом, збив на смерть військовослужбовця.

Як повідомляє Державне бюро розслідувань, сьогодні близько 11:00 правоохоронець на службовому автомобілі рухався до одного з перехресть у середмісті Ніжина.

"Раптово на проїжджу частину вибіг чоловік. Уникнути зіткнення не вдалося, від отриманих травм військовослужбовець помер на місці", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що за кермом службового автомобіля перебував один з керівників Ніжинського райуправління поліції. За попередніми даними, водій був тверезий.

Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом смерті військовослужбовця внаслідок ДТП.

Новини про інші ДТП

На початку вересня разом із дружиною у ДТП загинув радник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ярослав Олійник (позивний "Локі").

Раніше, у серпні, в аварію потрапив народний депутат України від "Слуги народу" Ігор Копитін.

За даними журналістів, ДТП сталася на автодорозі Київ-Одеса. Автомобіль Toyota Land Cruiser Prado наїхав на бетонну перешкоду. Копитін перебував на пасажирському сидінні, він отримав травми та переломи.

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