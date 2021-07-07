Брат чоловіка, який імовірно поранив двох правоохоронців у Голосіївському районі Києва, розповів відомі йому подробиці інциденту зі стріляниною. За його словами, у чоловіка рейдерським шляхом намагаються відібрати квартиру. Він також зміг додзвонитися до стрільця в прямому ефірі.
"Брат подзвонив, приїдь, допомагай. Незаконно хочуть зламати квартиру... це ми викликали одразу поліцію, тому що [вони] хотіли незаконно заволодіти квартирою", - розповів родич стрілка.
Надалі чоловік додзвонився до свого брата в присутності журналістів. Той просить допомоги, каже, що заблокований у квартирі і до нього не пускають адвокатів. При цьому двері намагаються виламати.
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Як зазначив брат стрільця, розгляд по квартирі триває вже півтора року. Квартиру продали на СЕТАМ, але киянин з цим не погодився і навіть нібито виграв два суди. З усім тим, сьогодні поліція приїхала звільнити квартиру.
За словами родича стрільця, той хотів зробити попереджувальний постріл, нашкодити правоохоронцям не бажав.
Стрілянина в Києві 7 липня
У Києві в результаті стрілянини сьогодні були поранені двоє правоохоронців, введена спецоперація "Грім".
За попередньою інформацією, співробітники патрульної поліції о 10:40 виїхали на виклик щодо конфлікту в квартирі на проспекті Голосіївському.
На місці події власник квартири вистрілив з мисливської рушниці в напрямку поліцейських, а потім закрився в квартирі.
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