Стрілець каже, що заблокований у квартирі і до нього не пускають адвокатів.

Брат чоловіка, який імовірно поранив двох правоохоронців у Голосіївському районі Києва, розповів відомі йому подробиці інциденту зі стріляниною. За його словами, у чоловіка рейдерським шляхом намагаються відібрати квартиру. Він також зміг додзвонитися до стрільця в прямому ефірі.

"Брат подзвонив, приїдь, допомагай. Незаконно хочуть зламати квартиру... це ми викликали одразу поліцію, тому що [вони] хотіли незаконно заволодіти квартирою", - розповів родич стрілка.

Надалі чоловік додзвонився до свого брата в присутності журналістів. Той просить допомоги, каже, що заблокований у квартирі і до нього не пускають адвокатів. При цьому двері намагаються виламати.

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Як зазначив брат стрільця, розгляд по квартирі триває вже півтора року. Квартиру продали на СЕТАМ, але киянин з цим не погодився і навіть нібито виграв два суди. З усім тим, сьогодні поліція приїхала звільнити квартиру.

За словами родича стрільця, той хотів зробити попереджувальний постріл, нашкодити правоохоронцям не бажав.

Стрілянина в Києві 7 липня

У Києві в результаті стрілянини сьогодні були поранені двоє правоохоронців, введена спецоперація "Грім".

За попередньою інформацією, співробітники патрульної поліції о 10:40 виїхали на виклик щодо конфлікту в квартирі на проспекті Голосіївському.

На місці події власник квартири вистрілив з мисливської рушниці в напрямку поліцейських, а потім закрився в квартирі.

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Автор: Дмитро Захаров