Екс-начальнику одного з територіальних підрозділів МВС у Львівській області інкримінують одержання понад 135 тис. грн хабара та зловживання владою.

Колишнього українського правоохоронця, який сім років перебував у міжнародному розшук, затримано при спробі перетнути кордон з Росією.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

Йдеться про екс-начальника одного з територіальних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України у Львівській області, який з 2013 року перебував у міжнародному розшуку за підозрою в одержанні понад 135 тис. грн неправомірної вигоди та зловживанні владою (ч.3 ст.368, ч.1 ст.364 КК України).

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"За даними слідства, правоохоронець, обіймаючи посаду начальника сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків, упродовж квітня 2011 року – липня 2012 року одержав від чотирьох осіб хабарі на загальну суму понад 135 тис. грн. Натомість він мав забезпечити непритягнення цих осіб, а також членів їхньої злочинної організації до кримінальної відповідальності та прикривати незаконну діяльність з виготовлення та збуту наркотичної речовини – опію ацительованого"- зазначається у повідомленні.

За даними прокуратури, попри ухилення від явки до правоохоронних органів України, у лютому 2013 року йому заочно оголошено про підозру. Зазначається, що екс-правоохоронець понад 7 років переховувався на території Ізраїлю та Росії.

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Автор: Надя Пришляк