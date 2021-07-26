Його затримали разом зі спільником.

Громадянин Росії тричі намагався потрапити на територію України, у підсумку його затримали при спробі дати хабаря прикордонникам.

Деталі інциденту розповіли у прес-центрі Держприкордонслужби України.

Двічі йому відмовляли в пропуску, тому іноземець спробував підкупити співробітника ДПСУ.

"Аби "вирішити" питання щодо пропуску росіянина, його посередник – громадянин України, запропонував прикордоннику 1000 доларів США. Хабародавця заскочили на гарячому у пункті пропуску "Нові Яриловичі", саме під час надання неправомірної вигоди", - йдеться у повідомленні.

Викриттям зловмисника, окрім прикордонників, займалися співробітники Нацполіції та прокуратури з силовим підрозділом "Дозор".Тепер росіянину загрожує підозра, а його спільнику-українцю - обрання запобіжного заходу.

Раніше на Сумщині прикордонники затримали росіянина-рецидивіста, який попри заборону в’їзду вдруге намагався незаконно потрапити до України. Свої дії затриманий, використовуючи нецензурну лексику, аргументував тим, що народився в Україні, де відсидів чверть століття у в’язниці. "Три роки тому його притягнули до адміністративної відповідальності, після чого порушнику заборонили в’їзд в Україну на п’ять років. Тепер йому загрожує адмінвідповідальність та заборона в’їзду в Україну на 10 років. Але є ймовірність залишитися в Україні, щоправда – у в’язниці", – уточнили у Держприкордонслужбі.

Автор: Юрій Годован