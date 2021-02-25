Зловмисники створювали анонімні віртуальні акаунти, через які розповсюджували недостовірну інформацію про ситуацію в Україні для створення панічних настроїв у суспільстві.

Кіберфахівці Служби безпеки України блокували на Львівщині діяльність «ботоферм», які використовувались спецслужбами країни-агресора для розповсюдження деструктивного контенту у нашій державі.

Про це повідомляє Управління Служби безпеки України у Львівській області.

Читайте такожНа Харківщині сталася ДТП з рейсовим автобусом: є загиблі

Оперативники СБУ встановили, що кілька жителів регіону організували роботу так званих «ботоферм». Вони забезпечували технічну можливість віддаленої реєстрації облікових записів на загальнодоступних ресурсах та у соцмережах через російську веб-платформу.

«Використовуючи SIM-картки мобільного зв’язку українських і російських операторів, зловмисники створювали анонімні віртуальні акаунти. Через них вони розповсюджували недостовірну інформацію про ситуацію в Україні для створення панічних настроїв у суспільстві та дискредитації української влади. Також здійснювали псевдозамінування об’єктів інфраструктури регіону», - йдеться у повідомленні.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели обшуки за адресою розташування телекомунікаційного обладнання. Під час слідчих дій вилучено комп’ютерну техніку та майже 900 ідентифікаторів SIM-карток операторів мобільного зв’язку. Триває досудове слідство.

Інші новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Світлана Макринська