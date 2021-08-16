Ще один чоловік перебуває в лікарні з травмами.

Чоловік в Одесі вбив знайомого, а другого важко поранив. Правоохоронці затримали підозрюваного з закривавленими руками.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Одеси в Facebook.

Повідомлення про вбивство на вулиці Ільфа і Петрова надійшло в поліцію вранці 16 серпня. За попередніми даними, чоловіки розпивали алкоголь, раптово між ними розгорівся конфлікт. В ході сварки підозрюваний завдав травми своїм знайомим, в результаті одна людина померла, а другий госпіталізований в лікарню.

Під час патрулювання проспекту Академіка Глушка, правоохоронці помітили чоловіка схожого за описом в орієнтуванні. На руках чоловіка виявили кров.

Читайте такожНП в Одесі: у центрі міста на іноземного туриста впала частина фасаду будівліЯк раніше повідомляв УНІАН, у Суворовському районі Одеси зловмисник без жодних пояснень вдарив кулаком в обличчя 19-річного міліціонера. Протягом доби правоохоронці встановили особу та місце знаходження 25-річного нападника, він має судимість за пограбування та веде кочовий спосіб життя.

Правопорушника помістили до ізолятора тимчасового тримання та повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України.

Автор: Анастасія Горбачова