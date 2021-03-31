У Львові чоловік випав з вікна / фото leopolis.news

У Львові з вікна на восьмому поверсі випав чоловік. 

Читайте такожВтопилися у кар'єрі в авто: батько з сином скоїли самогубство разом (фото, відео)Про це повідомляє місцевий сайт Leopolis.news.

Трагедія сталася на вулиці Тролейбусній, 10.

Від отриманих травм чоловік загинув на місці. 

На цей час правоохоронці з'ясовують, самогубство це чи нещасний випадок.

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Автор: Катерина Шварц