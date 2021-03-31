У Львові чоловік випав з вікна / фото leopolis.news
У Львові з вікна на восьмому поверсі випав чоловік.
Читайте такожВтопилися у кар'єрі в авто: батько з сином скоїли самогубство разом (фото, відео)Про це повідомляє місцевий сайт Leopolis.news.
Трагедія сталася на вулиці Тролейбусній, 10.
Від отриманих травм чоловік загинув на місці.
На цей час правоохоронці з'ясовують, самогубство це чи нещасний випадок.
Вас також можуть зацікавити новини
- У Чернігові школярка вчинила спробу самогубства, випивши медикаменти
- У Києві дівчина впала з даху 35 поверху, її тіло застрягло в прибудові будинку (фото, 18+)
- У курортній зоні Одеси виявили повішеним на дереві чоловіка
- У Луцьку пенсіонерка з 19 випала з четвертого поверху лікарні (фото)
- В Одесі 15-річна дівчинка вчинила самогубство, стрибнувши з 7-го поверху житлового будинку
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram