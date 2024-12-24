Щоправда, відбувати він буде лише один із них - той, що більший на один місяць.

На Прикарпатті одного військовослужбовця двічі визнали винним у самовільному залишенні військової частини і призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Відповідна ухвала Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області оприлюднена в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Як видно з матеріалів справи, чоловік родом із села Волока Чернівецького району був мобілізований 28 грудня 2022 року і служив начальником обслуги взводу звукометричної розвідки батареї управління та артилерійської розвідки. 11 квітня 2023 року він самовільно залишив місце служби та без поважних причин знаходився удома до 24 квітня того ж року.

"В судовому засіданні обвинувачений свою вину у вчиненні кримінального правопорушення визнав повністю. Суду пояснив, що був неподалік місця проживання, але оскільки командир не відпускав, то він у квітні 2023 року самовільно залишив розташування військової частини без дозволу свого начальника та направився додому", – йдеться у матеріалах справи.

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З огляду на всі обставини Надвірнянський районний суд визнав чоловіка винним у самовільному залишенні військової частини на строк понад 3 дні в умовах воєнного стану. Йому призначили 5 років і один місяць позбавлення волі, як те передбачено ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України.

Також у матеріалах справи вказано, що чоловік вже має вирок Глибоцького районного суду Чернівецької області, винесений у жовтні 2024 року. І він теж за ч. 5 ст. 407 КК (самовільне залишення військової частини). У матеріалах не уточнюються обставини цього злочину. Однак, зважаючи на принцип, що людину неможна двічі судити за один і той самий злочин, ймовірно, той вирок був винесений за якимось іншим епізодом самовільного залишення частини.

Надвірнянський районний суд постановив, що у даному випадку, чоловік відбуватиме одне покарання – те, що більше: 5 років і один місяць позбавлення волі.

Проблема СЗЧ в Силах оборони: останні новини

Як писав УНІАН, у Силах оборони критичною стала проблема масового дезертирства та самовільного залишення місця служби (СЗЧ) військовослужбовцями. За словами військових, у деяких підрозділах дезертирів нараховується вже більше, ніж загиблих.

За словами, народної депутатки Ірини Фріз, значна частина випадків самовільного залишення частин обумовлена фізичним та моральним знущаннями над військовими у їхніх підрозділах.

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