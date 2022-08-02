Злочинні "схеми" ліквідували у Києві, Миколаєві та Львові.

Служба безпеки України викрила ділків, які допомагали у вивезенні призовників за кордон, серед них - колишній помічник народного депутата від забороненої в Україні партії "Опозиційний блок".

Про це йдеться у повідомленні на сайті СБУ.

"Служба безпеки України встановила кількох зловмисників, які допомагали чоловікам призовного віку виїжджати з України без законних на це підстав. Вартість їхніх "послуг" коливалася від 4 до понад 15 тис. доларів США, залежно від регіону та від ступеня ризику для "замовника", - розповіли у Службі.

Так, у Києві "організатором "схеми" виявився колишній помічник народного депутата від забороненої в Україні політичної партії "Опозиційний блок".

"Будучи працівником одного із медичних комунальних закладів КМДА, він задіяв "адмінресурс" для виготовлення документів, що звільняють військовозобов'язаних від служби у ЗСУ. Бонусом обіцяв допомогу при проходженні через держкордон. Свої "послуги" оцінив у 15,2 тис. дол. США", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці затримали зловмисника на гарячому - під час отримання другого траншу за документи у розмірі 7,7 тис. дол. США.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

Триває слідство для встановлення усіх причетних до протиправної діяльності осіб, у тому числі і тих, хто замовив фейкові документи.

У Миколаївській області, за даними слідства, організатором незаконного виїзду потенційних призовників за кордон виявився місцевий мешканець.

"У змові з громадянами Молдови він забезпечував безперешкодне переправлення до сусідньої країни поза встановленими пунктами пропуску. Свої послуги оцінив у 6 тис. доларів США . "Клієнтів" шукав серед знайомих", - мовиться у дописі.

У межах слідчо-оперативних дій правоохоронці задокументували передачу організатору схеми повної вартості "трансферу". Також СБУ затримала "групу супроводу", яка повинна була забезпечити безперешкодний перетин кордону.

Наразі організатору та одному з його спільників, громадянину Молдови, оголошено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин та причетних до правопорушення осіб.

У Львові зловмисником виявився місцевий житель, який за 4 тис. доларів США виготовляв для своїх "клієнтів" підроблені документи, що нібито засвідчували їхню непридатність до військової служби.

"Завдяки оперативному реагуванню СБУ він так і не встиг виготовити жодної фальшивки. Співробітники спецслужби затримали його на "першому замовленні", коли зловмисник отримував завдаток за свої "послуги" від "клієнта", - розповіли у Службі.

Наразі йому оголошено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу (незаконне переправлення осіб через державний кордон) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин та причетних до оборудки осіб.

Раніше стало відомо, що до суду скерували обвинувальний акт щодо екс-посадовця Секретаріату Кабміну, який передавав таємну інформацію представникам російської Федеральної служби безпеки.

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