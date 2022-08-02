Наразі обвинувачений перебуває під вартою, зазначили в Офісі генпрокурора.

До суду скеровано обвинувальний акт щодо екс-посадовця Секретаріату Кабінету міністрів України, який передавав таємну інформацію представникам Федеральної служби безпеки Росії.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Офісу генерального прокурора.

"Розслідуванням встановлено, що обвинувачений у 2007 році був завербований представниками ФСБ РФ та до лютого 2022 року допомагав іноземній розвідці у здійсненні підривної діяльності проти України. Завдяки займаній посаді, він мав доступ до інформації, яка надходить до Кабінету міністрів України від центральних органів державної влади. За грошову винагороду він особисто передавав цю інформацію, в тому числі таємну, представникам ФСБ РФ", - йдеться у дописі.

До суду було скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього посадовця за фактом державної зради за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України).

Зауважується, що наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Нагадаємо, 21 червня Служба безпеки України повідомила про викриття російської агентури, до якої входили посадовці Кабміну і Торгово-промислової палати України. В результаті спецоперації в Києві було затримано завідувача відділу Секретаріату Кабміну і керівника однієї з дирекцій ТПП, які передавали ворогу різну розвідувальну інформацію: від стану обороноздатності до облаштування держкордону та персональних даних українських правоохоронців.

Російські куратори платили їм за інформацію від 2 до 15 тис. дол. за завдання.

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