У Запоріжжі пара віддавалася плотським утіхам на очах у всіх / скріншот
В одному з парків Запоріжжя пара скористалася весняним потеплінням і зайнялася сексом прямо на газоні. Коханців не збентежили численні свідки, які знімали пару на відео.
Читайте такожРосіянин викрав з секс-шопу ерекційне кільце і потрапив на відео
Відео з плотськими втіхами було знято на масиві Веселка І розійшлося по соцмережах. Як повідомляє mv.org.ua, буквально в декількох метрах від пристрасної пари гуляли люди з дітьми.
Відвідувачі парку, однак, вирішили не турбувати молодих людей зауваженнями.
Коханці на Веселці
Вас також можуть зацікавити новини
- У мексиканському місті дозволили займатися сексом у публічних місцях
- 48-річного англійця спіймали на сексі з конусом (фото)
- У Херсоні мера і депутатів розважали "оголеними танцями" на закритій вечірці (фото, відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram