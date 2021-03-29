Буквально в декількох метрах від пристрасної пари гуляли люди з дітьми.

В одному з парків Запоріжжя пара скористалася весняним потеплінням і зайнялася сексом прямо на газоні. Коханців не збентежили численні свідки, які знімали пару на відео.

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Відео з плотськими втіхами було знято на масиві Веселка І розійшлося по соцмережах. Як повідомляє mv.org.ua, буквально в декількох метрах від пристрасної пари гуляли люди з дітьми.

Відвідувачі парку, однак, вирішили не турбувати молодих людей зауваженнями.

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Автори: Дмитро Захаров, УНІАН