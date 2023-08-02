Наразі вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронці викрили злочинну групу, учасники якої привласнили понад 20 мільйонів гривень під виглядом продажу автівок та квадрокоптерів для потреб військових.

Як повідомила Національна поліція України, зловмисники в інтернеті пропонували доставку автомобілів з-за кордону та продаж квадрокоптерів для потреб Збройних Сил України.

Утім, отримавши передплату за "замовлення", яке начебто мало доставлятися з-за кордону, зловмисники зникали, адже не планували виконувати взяті на себе зобов’язання. У такий спосіб вони привласнили гроші волонтерів та військовослужбовців.

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Поліцейські встановили членів злочинної групи, серед яких - організатор та троє спільників.

У кримінальному провадженні проведено 22 обшуки на території Одеської, Харківської, Хмельницької, Дніпропетровської та Черкаської областей.

Наразі вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Викриття шахраїв - останні новини

Як повідомляв УНІАН, днями Нацполіція інформувала, що викрито депутата однієї із міських рад Сумської області в організації псевдозборів коштів на потреби військових через шахрайські кол-центри.

Депутат створив два шахрайські кол-центри в Києві та Дніпрі, найняв співробітників - менеджерів і операторів, які працювали у так званих офісах. Саме вони телефонували бізнесменам, просили допомогти у придбанні конкретних товарів для військових і надавали реквізити підконтрольної благодійної організації. У такий спосіб шахраї зібрали понад 10 млн грн. Аби приховати свою злочинну діяльність, фігуранти пів відсотка від зібраної суми перераховували на ЗСУ, решту грошей – привласнили.

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