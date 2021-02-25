Обставини пригоди встановлюють правоохоронці.

Столичні лікарі оперують 11-річного хлопчика, який сьогодні випав з вікна другого поверху свого ліцею.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН. Зазначається, що дитину доправили до «Охматдиту». Медики стан хлопчика не розголошують.

У навчальному закладі, де сталась біда, інцидент коментують обережно.

«Один із учнів ліцею випав із вікна, учень зараз перебуває в лікарні. Проводиться розслідування, за участі і правоохоронних органів. Поки не буде завершене розслідування, жодних коментарів», - сказали журналістам представники адміністрації ліцею.

В Києві школяр випав з вікна: що сталось

У Дніпровському районі Києва школяр випав з вікна ліцею №208.

За твердженням очевидців, хлопчик знімав якісь відео на мобільний, а вже за кілька мить вистрибнув з вікна.

Хлопця із сильними травмами голови та ніг терміново госпіталізували до лікарні.

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Автор: УНІАН