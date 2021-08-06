Зниклих шукали за допомогою засобів масової інформації та соцмереж.

Правоохоронці розшукали безвісти зниклу родину з Вінницької області, яка з 27 липня перебувала у Всеукраїнському розшуку.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції.

Повідомлення про зникнення подружжя та їхнього чотирирічного сина надійшло до Вінницького районного управління поліції вечері 27 липня. Орієнтування про безвісти зниклу родину надіслали в управління поліції усіх регіонів. Також зниклих шукали за допомогою засобів масової інформації та соцмереж.

Поліцейські переглядали відео з камер відеонагляду, за допомогою яких встановили, що родина на власній автівці поїхала в напрямку Житомирської області. Протягом двох тижнів тривали пошуки сім’ї. 4 серпня зниклих знайшли на території Закарпаття.

"Члени сім’ї не стали жертвою злочину, з ними все гаразд. Наразі з’ясовуються усі обставини їх зникнення", - повідомили у поліції.

Зникнення сім'ї - що було раніше

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 155, з позначкою "безвісти зниклий" і почали оперативні заходи зі встановлення їхнього місцезнаходження.

Донька повідомила, що сім’я мала намір поїхати на море в Одеську область на відпочинок.

За словами друзів сім’ї, були заблоковані навіть їхні сторінки у соцмережах.

Деякі з друзів вважали, що зникнення пов'язано із роботою Володимира - чоловік вже 10 років займається обміном валют. Мовляв, він міг мати при собі велику суму або "зникнути" через борги.

Автор: Денис Прядко