Інцидент трапився через дефект зварювального шва в основі конструкції опор освітлення.

Причиною падіння електроопор на Шулявському мосту став заводський брак.

Про це повідомляє The Village Україна з посиланням на КМДА.

Повідомляється, що згідно з висновком Інституту електрозварювання імені Патона та Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій, зварювальний шов, який розміщувався в основі конструкції опор освітлення, був зруйнований.

"Ця конструкція виготовлена на заводі. На момент монтажу на Шулявському мосту генпідрядник отримав сертифікат якості від заводу-виробника. Коли конструкцію встановлювали, то не могли візуально визначити можливі пошкодження зварювального шва", - пояснюють у Дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд Києва.

Після аварії демонтували дев'ять опор освітлення й контактну мережу тролейбуса, оскільки під час перевірки конструкцій мосту виявили такі ж самі пошкодження зварювальних швів. Ці дефекти розташовані в тих же місцях, тріщини у яких призвели до падіння трьох опор.

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Шулявський міст в Києві: падіння стовпів у вівторок

15 грудня, на Шулявському шляхопроводі впали три стовпи лінії електропередач, розташовані на смузі руху в напрямку вул. Гетьмана та вул. Довженка. Внаслідок інциденту пошкоджено 9 автомобілів. Люди не постраждали.

За фактом падіння електроопор відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 275 Кримінального кодексу України (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд).

Реконструкцію Шулявської розв'язки було проведено минулого, 2019 року.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що головна відповідальність - на генеральному підряднику, який відповідає за якість робіт.

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Автор: Олександр Топчій