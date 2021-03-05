У центрі Львова на площі Ринок стався мовний конфлікт, який закінчився бійкою.
Як пише ТСН, відповідне відео з'явилося в місцевих Телеграм-каналах. Згодом інформацію підтвердили правоохоронці.
Як зазначається, скандал виник через виконання вуличними музикантами пісень російською мовою. До них підійшла дівчина з вимогою "припинити співати мовою агресора", проте виконавець переконував її, що він має на це право.
"І шо, і шо, і шо. А я російськомовний, що ти мені зробиш?", - сказав музикант. Почувши від львів'янки, що її нудить від російської мови, музикант порадив їй "піти на панель". Та своєю чергою нагадувала про заборону на російськомовний культурний продукт, яка діє на Львівщині.
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Проте конфлікт на цьому не закінчився. Згодом стало відомо, що члени однієї із патріотичних організацій побили музиканта та потрощили його техніку.
У патрульній поліції в коментарі ТСН.ua підтвердили отримання звернення щодо цього інциденту. Речниця патрульної поліції Львова Катерина Рибій повідомила, що він стався ввечері 4 березня. Потерпілі написали заяву в поліцію, інші учасники бійки втекли із місця події.
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