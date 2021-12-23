Суд відправив його до СІЗО на 60 діб без права на заставу.

Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави чоловіку, який намагався вчинити розпусні дії щодо учениці другого класу у шкільному туалеті.

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області.

"Сьогодні, 23 грудня, суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня у Львові правоохоронці затримали 50-річного жителя Києва за підозрою в розбещенні неповнолітніх.

Читайте такожУ Києві банда шахраїв ошукувала чоловіків під час побачень (відео)В одній зі львівських шкіл він зайшов до туалету, коли там перебувала семирічна дівчинка, учениця другого класу, та намагався вчинити щодо дитини розпусні дії.

Як встановили правоохоронці, затриманий раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, зокрема, за вчинення злочинів щодо неповнолітніх, а зараз переховувався від слідства та перебував у розшуку.

Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України.

Вас також можуть зацікавити новини: