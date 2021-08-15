Повідомляється, що тіло Костянтина Павлова виявила його помічниця.

ЗМІ дізналися, що на момент загибелі мер Кривого Рогу Костянтин Павлов перебував у відпустці, а його дружина відпочивала на морі без чоловіка.

Про це передає ТСН.

Повідомляється, що вчора, 14 серпня, Павлов за власною ініціативою провів виїзне засідання міської ради.

Його тіло нібито виявила його помічниця, яка після цього подзвонила повідомити про побачене раднику Павлова Андрію Гальченку та викликала поліцію на місце подій.

Читайте такожЗМІ опублікували перші фото застреленого мера Кривого Рогу ПавловаДружина Костянтина Павлова в цей момент перебувала на морі в Україні. За наявною інформацією, жінка забила тривогу, коли чоловік перестав виходити на зв'язок. Саме вона попросила перевірити, чи все з ним гаразд.

Смерть мера Кривого Рогу: що відомо

15 серпня стало відомо, що у власному будинку в селі Вільне знайшли застреленим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Тіло чоловіка в крові знайшов його знайомий. Поруч з ним лежала зброя.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті Павлова.

Костянтин Павлов переміг на виборах мера Кривого Рогу в грудні 2020 року. Він був кандидатом від ОПЗЖ. У другому турі він переміг кандидата від партії президента "Слуга народу".

Автор: Катерина Шварц