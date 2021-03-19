За попередніми даними, чоловік дістав травму голови, перебуваючи на роботі.

В Одеській області у результаті нещасного випадку помер працівник гіпермаркету компанії «Епіцентр К».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в Державній службі України з питань праці.

«У товаристві з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К», розташованому в Овідіопольському районі Одеської області, стався нещасний випадок зі смертельним наслідком. 17 березня продавця продовольчих товарів було знайдено непритомним на підлозі складу відділу «Покриття для підлоги. Плитка», - йдеться в повідомленні.

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Потерпілому було викликано швидку медичну допомогу, його госпіталізували. Наступного дня, 18 березня, він помер у лікарні, за попередньою інформацією, в результаті травми голови.

Наразі вживаються заходи щодо створення комісії для розслідування цієї події, зазначили у відомстві.

Довідка УНІАН. Група компаній «Епіцентр» (Epicentr Group, включає в себе компанії «Епіцентр К», «Епіцентр Агро» та інші), якою володіють народний депутат Олександр Герега та його дружина Галина Герега, управляє роздрібною мережею з 58 гіпермаркетів, а також є сільгоспвиробником, який працює на земельних ділянках площею 110 тис. га з виробництвом 600 тис. тонн сільгоспкультур на рік.

Пожежа в "Епіцентрі" Первомайська: що відомо

2 лютого в місті Первомайськ Миколаївської області рятувальники ліквідували масштабну пожежу в торговому центрі "Епіцентр".

За даними поліції, пожежу влаштував 37-річний чоловік, озброєний ножем і сокирою.

Він розлив у приміщенні горючу рідину і влаштував підпал, поранив охоронця і намагався втекти. При затриманні злочинець поранив сокирою ще одного охоронця.

В "Епіцентрі" заявили, що паліїв у Первомайську було двоє.

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Автор: Лариса Козова