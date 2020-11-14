Смертельна ДТП на Окружній - таксист розплакався у залі суду / suspilne.media

Шевченківський райсуд Києва взяв під варту таксиста Дмитра Ломакіна, який 13 листопада зніс зупинку на кільцевій дорозі в столиці, унаслідок чого загинули двоє людей.

Читайте такожУ Хмельницькому автобус збив двох дітей на переході

Про це повідомляє Суспільне.

У суді 22-річний винуватець ДТП розплакався, пише кореспондент. Хлопець пояснив, що працював таксистом всю ніч, не вживав наркотиків, а на ранок був дуже втомлений.

Також водій зазначив, що хотів перелаштуватися на дорозі, проте попереду побачив припаркований автомобіль.

«Я не бачив, що за цією машиною стояв припаркований автомобіль біля зупинки. Я побачив вже в останній момент. На відео видно, що їхав автомобіль поряд, я хотів його об'їхати, але не переконався в безпечності маневру та здійснив наїзд на пішохода», – цитує hromadske слова хлопця.

Захист просив відправити його під домашній арешт до тітки, посилаючись на те, що той – сирота. Прокурор же наполягав на арешті, оскільки Ломакін неодноразово притягувався за порушення ПДР.

Смертельна ДТП у Києві: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН