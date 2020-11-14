Хлопець заявив, що хотів перелаштуватися на дорозі, проте попереду побачив припаркований автомобіль.

Шевченківський райсуд Києва взяв під варту таксиста Дмитра Ломакіна, який 13 листопада зніс зупинку на кільцевій дорозі в столиці, унаслідок чого загинули двоє людей.

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Про це повідомляє Суспільне.

У суді 22-річний винуватець ДТП розплакався, пише кореспондент. Хлопець пояснив, що працював таксистом всю ніч, не вживав наркотиків, а на ранок був дуже втомлений.

Також водій зазначив, що хотів перелаштуватися на дорозі, проте попереду побачив припаркований автомобіль.

«Я не бачив, що за цією машиною стояв припаркований автомобіль біля зупинки. Я побачив вже в останній момент. На відео видно, що їхав автомобіль поряд, я хотів його об'їхати, але не переконався в безпечності маневру та здійснив наїзд на пішохода», – цитує hromadske слова хлопця.

Захист просив відправити його під домашній арешт до тітки, посилаючись на те, що той – сирота. Прокурор же наполягав на арешті, оскільки Ломакін неодноразово притягувався за порушення ПДР.

Суд обрав запобіжний захід таксисту, який збив пішоходів на столичній зупинці. Він пояснив, що намагався перелаштуватися і не помітив припаркований автомобіль. pic.twitter.com/7jP7v5BGaV — hromadske (@HromadskeUA) November 14, 2020

Смертельна ДТП у Києві: що відомо

Повідомлялося, що аварію спричинив таксист Uber, саме його авто вилетіло на зупинку транспорту та врізалося в кіоск.

За даними поліції, тест драгера на місці трагедії не показав наявність алкоголю в крові водія.

Чоловік не раз хизувався швидкою їздою і виконанням небезпечних маневрів «шахматка» на дорозі.

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Автор: УНІАН