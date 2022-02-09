Очільник Кропивницького висунув серйозне звинувачення у бік газовиків і отримав відповідь.

Мер Кропивницького Андрій Райкович заявив, що смертельний вибух у Кропивницькому в одній з багатоповерхівок стався через те, що газовики після заміни газового лічильника на третьому поверсі не закрили вентиль.

Через те, що газовий вентиль не був закритий, квартира поверхом нижче була "накачана" газом, і згодом там пролунав вибух, приводить слова очільника міста ТСН у своєму сюжеті.

У "Кіровоградгазі", своєю чергою, заявили, що про причини вибуху в багатоповерхівці ще зарано говорити, оскільки слідство ще не завершено, і проводять експертизи.

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"…Під'їзд на довгий період виведено з ладу, дороговартісні роботи…", – розповів мер про наслідки смертельного вибуху.

Нагадаємо, 2 лютого у Кропивницькому на вул. Попова пролунав вибух у квартирі, яка знаходиться на другому поверсі дев’ятиповерхового будинку, була пожежа.

В результаті інциденту загинула одна людина, а також постраждали двоє дітей та співробітник аварійної газової служби, який працював у будинку.

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