Неповнолітні впали в крижану воду й отримали переохолодження.

У передмісті Одеси троє підлітків провалилися під лід при спробі зробити на ставку селфі.

Як повідомили журналістам у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Одеській області, інцидент стався 28 грудня в селі Корсунці.

Зазначається, що під лід провалилися три товариші у віці від 11 до 14 років. Підлітки прийшли до місцевого ставка, щоб зробити селфі, проте тонкий лід тріснув під їхньою вагою і всі троє впали в крижану воду.

Читайте також"Туса" на цвинтарі Одеси: підлітки "сходили в туалет" на пам’ятники померлих (відео)"На щастя, діти були біля берега, вибралися з води самі й одразу звернулися за допомогою до місцевої жительки, яка викликала швидку допомогу і поліцію", – сказано в повідомленні.

Троє підлітків отримали переохолодження, зараз вони перебувають вдома.

Відносно їхніх батьків складені протоколи за ч. 1 ст. 184 (Невиконання батьками обов'язків по вихованню дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, в середині листопада стало відомо, що в Одесі 13-річний хлопчик отримав опіки при спробі зробити селфі на даху залізничної цистерни.

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