Дівчинка переплутала автомобілі, але чоловік почав їй погрожувати.

У четвер, 5 листопада, в Новокадацькому районі Дніпра чоловік намагався викрасти 14-річну дівчинку.

Читайте такожЗаманювали чоловіків на побачення та викрадали: в Одесі затримали банду викрадачів (фото)Про це повідомила мама постраждалої в групі району в Facebook.

За її словами, донька йшла на зупинку о 17:15.

На темній ділянці дороги вона побачила машину, схожу на мамину, і пішла в її бік.

"Коли побачила, що номери не мої, то почала йти в іншу сторону. Біля машини стояв чоловік років 35-45, зріст приблизно 170, середньої статури, є невелика борода. Він покликав дочку і запитав, як проїхати до рейок. Дочка розповіла, він повернувся обличчям до неї, а спиною до Набережної і сказав: "Сідай тихо в машину, у мене пістолет", - написала жінка.

Дівчинка побачила, що на зупинці з автобуса виходять люди, та побігла в їх бік.

"Номери машини 9707. Схожа на дев'ятку, вісімку, Таврію або Славуту темного кольору", - описала автомобіль жінка.

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Автор: Людмила Жерновська