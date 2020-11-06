У четвер, 5 листопада, в Новокадацькому районі Дніпра чоловік намагався викрасти 14-річну дівчинку.
Читайте такожЗаманювали чоловіків на побачення та викрадали: в Одесі затримали банду викрадачів (фото)Про це повідомила мама постраждалої в групі району в Facebook.
За її словами, донька йшла на зупинку о 17:15.
На темній ділянці дороги вона побачила машину, схожу на мамину, і пішла в її бік.
"Коли побачила, що номери не мої, то почала йти в іншу сторону. Біля машини стояв чоловік років 35-45, зріст приблизно 170, середньої статури, є невелика борода. Він покликав дочку і запитав, як проїхати до рейок. Дочка розповіла, він повернувся обличчям до неї, а спиною до Набережної і сказав: "Сідай тихо в машину, у мене пістолет", - написала жінка.
Дівчинка побачила, що на зупинці з автобуса виходять люди, та побігла в їх бік.
"Номери машини 9707. Схожа на дев'ятку, вісімку, Таврію або Славуту темного кольору", - описала автомобіль жінка.
Інші новини на тему
- Потягнув у темне місце: у Києві біля вокзалу намагалися зґвалтувати жінку, вона дивом врятувалася (відео)
- У Дніпрі затримали групу чоловіків, які викрали жінку на очах у перехожих (відео)
- Під Києвом за викрадену 6-річну дочку блогера і телеведучої вимагали $200 тисяч
- У центрі Харкова невідомі підстрелили жінку і викрали її автомобіль
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram