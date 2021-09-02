У результаті аварії обох водіїв доставлено у медзаклад.

На Івано-Франківщині мотоцикліст на швидкості влетів у автомобіль патрульної поліції.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції області.

У четвер, 2 вересня, о 14:40 до поліції надійшло повідомлення про ДТП у Ямниці. За попередньою інформацією, 25-річний працівник поліції, будучи на службі, керуючи службовим автомобілем Renault Duster, допустив зіткнення з мотоциклом Suzuki GSX-R600. У результаті аварії обох водіїв доставлено у медзаклад.

Тяжкість отриманих травм наразі встановлюється, у них відібрано кров на перевірку стану сп’яніння.

На місці події працюють працівники територіального управління ДБР.

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Автор: Денис Прядко