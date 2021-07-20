Хлопцеві стало зле на хвилерізі.

В Одесі на пляжі потонув 17-річний юнак.

Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії міста, трагедія сталася вчора на пляжі для людей з обмеженими фізичними можливостями – в районі 11-ї станції Великого Фонтану.

За даними мерії, потерпілий відпочивав разом з товаришем. Хлопці перебували на хвилерізі. Юнак сказав другу, що погано себе почуває.

"Хлопці могли повернутися на берег, пройшовши по хвилерізу, а потім – по пірсу, але пустилися вплав. На зворотному шляху, недалеко від хвилерізу, юнак "каменем пішов на дно". Його товариш виплив на берег і одразу покликав на допомогу рятувальників", - розповіли УНІАН в мерії.

За інформацією прес-служби, юнака підняли з глибини майже 3 метрів, реанімаційні заходи проводилися протягом 40 хвилин, але врятувати його не вдалося.

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Автор: Лариса Козова