В Одесі на пляжі потонув 17-річний юнак.
Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії міста, трагедія сталася вчора на пляжі для людей з обмеженими фізичними можливостями – в районі 11-ї станції Великого Фонтану.
За даними мерії, потерпілий відпочивав разом з товаришем. Хлопці перебували на хвилерізі. Юнак сказав другу, що погано себе почуває.
"Хлопці могли повернутися на берег, пройшовши по хвилерізу, а потім – по пірсу, але пустилися вплав. На зворотному шляху, недалеко від хвилерізу, юнак "каменем пішов на дно". Його товариш виплив на берег і одразу покликав на допомогу рятувальників", - розповіли УНІАН в мерії.
За інформацією прес-служби, юнака підняли з глибини майже 3 метрів, реанімаційні заходи проводилися протягом 40 хвилин, але врятувати його не вдалося.
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