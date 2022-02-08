Нетвереза жінка була у небезпеці, адже вона знаходилася на суцільній смузі та її могла збити машина.

На Львівщині поліцейські врятували жінку, яка стояла навколішки та плакала прямо посеред дороги. Патрульні помітили її на трасі Київ-Чов, поряд з містом Броди.

Про це повідомляється на сторінці патрульної поліції Львівської області у Facebook.

7 лютого, приблизно о 4:00 ранку, копи їхали трасою та побачили посеред дороги жінку. Вона стояла навколішки та плакала. Жінка була у небезпеці, адже її могла збити машина.

Поліцейські забрали невідому з дороги та переконалися, що у неї немає травм. Виявилось, що жінка опинилася посеред траси після вживання алкоголю.

"Інспектори встановили, що 27-річна мешканка сусідньої області приїхала на Львівщину з друзями відпочивати. Після спільного вживання алкоголю, жінка залишилася ночувати в готелі, звідки вийшла гуляти. Але як опинилася серед траси й де зараз знаходиться, жінка не пам’ятала", - розповіли у прес-службі.

Читайте такожПід Миколаєвом чоловік провалився під лід і дивом вижив після 40 хвилин у крижаній водіКопи зателефонували батькам жінки та розповіли їм, де вона знаходиться. За нетверезою мешканкою сусідньої області приїхав її батько. Він забрав доньку зі стаціонарного поста поліції.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Львівщині ледь не загинув п'яний чоловік. Він напився та заснув на колії, його госпіталізували з обмороженням.

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