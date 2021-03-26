Водія, який влаштував ДТП, вже знайшли.

У Києві в районі станції метро "Почайна" конфлікт на дорозі закінчився стріляниною.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Як зазначається, на проспекті Бандери в ході конфлікту один з водіїв дістав ніж і побіг до іншого. Для самозахисту той зробив постріл вгору з пістолета. Тікаючи з місця інциденту був зачеплений автомобіль Toyota.

Правоохоронці ввели план-Перехоплення. На місці продовжують працювати правоохоронці, утворився значний затор.

За даними Google Maps, через ДТП і проведення ремонтних робіт повністю заблокована вулиці Теліги, а також проспект Бандери - у бік лівого берега.

У поліції пізніше уточнили, що водії не поділили дорогу, пише "Сьогодні".

Встановлено, що водій Volkswagen вистрілив у бік водія Citroën. Після цього нервовий водій-стрілок зіткнувся з автомобілем Toyota і втік з місця ДТП. Щоб його зупинити і був введений план "Перехоплення". Нервового гонщика вже наздогнали.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован