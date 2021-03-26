У Києві в районі станції метро "Почайна" конфлікт на дорозі закінчився стріляниною.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
Як зазначається, на проспекті Бандери в ході конфлікту один з водіїв дістав ніж і побіг до іншого. Для самозахисту той зробив постріл вгору з пістолета. Тікаючи з місця інциденту був зачеплений автомобіль Toyota.
Правоохоронці ввели план-Перехоплення. На місці продовжують працювати правоохоронці, утворився значний затор.
За даними Google Maps, через ДТП і проведення ремонтних робіт повністю заблокована вулиці Теліги, а також проспект Бандери - у бік лівого берега.
У поліції пізніше уточнили, що водії не поділили дорогу, пише "Сьогодні".
Встановлено, що водій Volkswagen вистрілив у бік водія Citroën. Після цього нервовий водій-стрілок зіткнувся з автомобілем Toyota і втік з місця ДТП. Щоб його зупинити і був введений план "Перехоплення". Нервового гонщика вже наздогнали.
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