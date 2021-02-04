Чоловік перебуватиме від вартою щонайменше до 3 квітня.

У Тернополі заарештовано місцевого жителя, який підозрюється у стрілянині по дітях поблизу школи 21 січня.

Читайте такожУ Львівській області за смерть школяра засудили працівників електромережі (відео)Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Тернопільській області.

«Під час надзвичайної події на дитячому майданчику було троє дітей – потерпілий зі своєю сестрою та ще один малолітній, який також отримав поранення щоки від невідомого металевого предмета», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдяки проведеним заходам та зібраним доказам фахівці змогли встановити приблизну траєкторію руху кулі та вікно, з якого, ймовірно, стріляли.

«Після зібраних доказів прокуратура прийняла рішення оголосити підозру тернополянину та обрати запобіжний захід. Його дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене з використанням зброї) та ч. 1 ст. 121 (умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень) ККУ», - розповіли у поліції.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

У поліції додали, що одразу після оголошення ухвали підозрюваного у залі суду взяли під варту. В слідчому ізоляторі він перебуватиме до 3 квітня.

Обстріл дітей у Тернополі: що відомо

21 січня у Тернополі численні поранення отримав 11-річний хлопчик, який катався на санчатах біля школи № 26.

Одразу після інциденту хлопчика госпіталізували в обласну дитячу лікарню з численними опіками. Спочатку правоохоронці розглядали версію про те, що в дитину кинули петарду.

Однак медики діагностували у пацієнта множинні поранення по всьому тілу, ймовірно, спричинені вогнепальною зброєю. Під час операції з ран дитини медики вилучили понад 30 сторонніх тіл, схожих на дробинки, які травмували і внутрішні органи. Оскільки потерпілий потребував серйозного хірургічного втручання, його доправили до столичної лікарні «Охматдит».

Згодом у квартирі одного з місцевих жителів було виявлено гладкоствольну рушницю, з якої, ймовірно, поранили дитину.

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Автор: Світлана Макринська