Постраждав один поліцейський і один учасник акції.

В поліції Києва заявляють, що біля Печерського суду, де сьогодні оголошували рішення суду щодо обрання запобіжного заходу для Петра Порошенка, є постраждалі.

Як повідомляє відділ комунікації поліції, внаслідок штовханини, яка відбулася "у результаті невиконання вимог правоохоронців" постраждав один поліцейський.

Також із повідомленням про отримання тілесних ушкоджень звернувся один учасник акції.

Читайте такожСуд над Порошенком: між прихильниками політика і поліцією сталась штовханина (відео)На цей час затриманих чи доставлених до управління поліції немає. Столична поліція несе службу у посиленому режимі.

На відео. які були розповсюджені в соцмережах під час акції був затриманий поліцією і відразу відпущений політичний в'язень Кремля Володимир Балух.

Нагадаємо, сьогодні Печерський суд відпустив Порошенка під особисте зобов'язання.

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Справа проти Порошенка - що треба знати

Запобіжний захід Порошенку обирали у справі про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій і сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР" групою громадян України.

Порошенка підозрюють в тому, що він, діючи за попередньою змовою з групою осіб, зокрема з-поміж представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛДНР".

Кримінальне провадження проти Порошенка розслідується за статтями про фінансування тероризму, держзраду й створення терористичної організації.

Раніше цій справі про підозру повідомили про підозру депутату від "ОПЗЖ" й куму Путіна Віктору Медведчука. Ще одного фігуранта, міністра енергетики 2014-2016 рр., Володимира Демчишина оголосили в розшук.

6 січня Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно та активи Порошенка.

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