Жінка частково визнала свою провину. При цьому, за її словами, чоловік сам впав на ніж в її руці.

Богодухівський районний суд Харківської області виніс вирок харків'янці, яка вбила чоловіка, завдавши йому між ніг один удар ножем.

Про це стало відомо з Єдиного реєстру судових рішень.

За даними слідства, сімейний конфлікт стався 4 жовтня 2020 року. Під час сварки дружина вдарила свого чоловіка ножем в область паху. Від отриманого поранення потерпілий помер. Жінка частково визнала свою провину.

За її словами, перед вбивством вони з чоловіком випивали в гостях. Повернувшись додому, жінка почала готувати курку, а її чоловік сказав, що поїде прогулятися до друзів або до інших жінок. Через це у них виник конфлікт, внаслідок якого чоловік отримав смертельну рану ножем. Хоча його дружина стверджує, що він сам впав на ніж в її руці.

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За умисне вбивство суд засудив уродженку Вінниці до дев'яти років позбавлення волі. Її також зобов'язали виплатити свекрусі 100 тисяч гривень компенсації моральної шкоди.

На цей час вердикт не набув чинності і може бути оскаржений в апеляції.

Нагадаємо, у Нікополі Дніпропетровської області хлопець вбив свою кохану.

26 вересня близько 22:00 38-річна жінка зі своїм 35-річним співмешканцем розпивали спиртні напої. У якийсь момент у них виникла сварка, чоловік схопив ніж зі столу і ззаду штрикнув їм свою кохану в область лівої нирки.

Після цього він не став викликати "швидку", але сам обробив рану. Жінка ще залишалася у свідомості.

Потім обидва лягли спати в різних кімнатах. Вранці чоловік побачив, що співмешканка мертва, і тоді викликав поліцію. Правоохоронці вилучили ніж, а хлопця затримали.

Автор: Денис Прядко