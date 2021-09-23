Троє з чотирьох підозрюваних – уродженці Вірменії, повідомили у прокуратурі.

В Одеській області затримано учасників злочинного угруповання, яке тероризувало жителів міста Южне.

Затримані четверо підозрюваних, повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

За попередніми даними слідства, до складу групи входили уродженці однієї із закавказьких країн з кримінальним минулим.

"Вони, створюючи штучні конфліктні ситуації, вимагали з потерпілих великі суми грошей та майно. Аби змусити "жертв" заплатити, фігуранти застосовували психологічний тиск і фізичну розправу", – йдеться у повідомленні.

Як встановила СБУ, зловмисники готували викрадення місцевого жителя. Через погрози вбивством вони намагалися "вибити" з потерпілого земельну ділянку, ринкова вартість якої становить близько 200 тис. грн. Чоловіки змушували потерпілого переоформити землю на них за нібито погашення неіснуючого боргу.

Читайте такожЗалишив товариша без понад $100 тисяч: в одеському аеропорту затриманий іноземець з купою грошей (фото)Співробітники спецслужби встановили місце перебування всіх учасників угруповання і затримали їх. На момент спецоперації зловмисники перевозили власника земельної ділянки у багажнику автомобіля, до нього застосовували тортури.

Наразі слідством встановлюються інші факти вимагання "боргів".

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників угруповання.

Зловмисників затримали у середу, 22 вересня, повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

До складу злочинної групи входили четверо чоловіків, троє з них – уродженці Вірменії.

Раніше в СБУ повідомили про знешкодження злочинного угруповання, яке займалося викраденням людей й вимаганням грошей за їх звільнення.

За відомостями спецслужби, зловмисників зупинили після того, як вони викрали доньку одного з депутатів Полтавської обласної ради й вимагали за її звільнення $470 тис. біткоїнами. Організатором злочину виявився чоловік, який знаходився за ґратами.

Автор: Світлана Макринська