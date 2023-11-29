В Україні затримано тіктокера-рецидивіста, який "засвітив" роботу протиповітряної оборони під час дронової атаки РФ на Одесу 5 листопада.
Про це повідомила Служба безпеки України. В повідомленні не називається прізвище, але джерела УНІАН в правоохоронних органах зазначають, що йдеться про Андрія Малихіна 1988 року народження.
В СБУ заявляють, що чоловік відзняв на камеру мобільного телефону роботу української протиповітряної оборони та розмістив відповідні медіафайли на власній сторінці в Тік-Ток.
"В описі під цим відео він вказав точний час та місце зйомки. Вже за лічені хвилини медіа потрапило до рекомендацій багатьох користувачів соцмережі, серед яких були представники спецслужб РФ", - сказано в повідомленні.
При цьому зазначається, що отриману інформацію окупанти могли використовувати для коригування повторних ударів по місту із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу "Шахед".
Співробітники СБУ затримали 35-річного одесита, який раніше відбував покарання за крадіжку та пограбування.
Під час обшуків у його помешканні виявлено мобільний телефон, який він використовував для незаконної зйомки та поширення відео про бойову роботу Сил оборони.
Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух, розташування ЗСУ чи інших військових формувань).
Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.
5 листопада через РФ постраждав Одеський національний художній музей
Увечері 5 листопада Одеський національний художній музей значно постраждав через ракетну атаку РФ.
Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк зазначила 6 листопада, що під час нічної атаки по Одесі в пріоритеті ворога була припортова інфраструктура, яка розташована неподалік історичного центру міста. Ворог застосував балістику "Іскандер-М" по Одесі і "Онікс", який опинився в історичній частині міста.
Вона додала, що внаслідок атаки в Одесі пошкоджено музей, житлові будинки, є постраждалі серед мирного населення.
Гуменюк зазначала, що фактично одночасно, протягом півтори години, ворог дуже потужно атакував Одесу кількома групами "Шахедів".