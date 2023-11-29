Малихін на відео примудрився вказати точний час та місце роботи ППО під час ракетної атаки 5 листопада. Цим могла скористатися ФСБ РФ.

В Україні затримано тіктокера-рецидивіста, який "засвітив" роботу протиповітряної оборони під час дронової атаки РФ на Одесу 5 листопада.

Про це повідомила Служба безпеки України. В повідомленні не називається прізвище, але джерела УНІАН в правоохоронних органах зазначають, що йдеться про Андрія Малихіна 1988 року народження.

В СБУ заявляють, що чоловік відзняв на камеру мобільного телефону роботу української протиповітряної оборони та розмістив відповідні медіафайли на власній сторінці в Тік-Ток.

Відео дня

"В описі під цим відео він вказав точний час та місце зйомки. Вже за лічені хвилини медіа потрапило до рекомендацій багатьох користувачів соцмережі, серед яких були представники спецслужб РФ", - сказано в повідомленні.

При цьому зазначається, що отриману інформацію окупанти могли використовувати для коригування повторних ударів по місту із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу "Шахед".

Співробітники СБУ затримали 35-річного одесита, який раніше відбував покарання за крадіжку та пограбування.

Під час обшуків у його помешканні виявлено мобільний телефон, який він використовував для незаконної зйомки та поширення відео про бойову роботу Сил оборони.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух, розташування ЗСУ чи інших військових формувань).

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

5 листопада через РФ постраждав Одеський національний художній музей

Увечері 5 листопада Одеський національний художній музей значно постраждав через ракетну атаку РФ.

Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк зазначила 6 листопада, що під час нічної атаки по Одесі в пріоритеті ворога була припортова інфраструктура, яка розташована неподалік історичного центру міста. Ворог застосував балістику "Іскандер-М" по Одесі і "Онікс", який опинився в історичній частині міста.

Вона додала, що внаслідок атаки в Одесі пошкоджено музей, житлові будинки, є постраждалі серед мирного населення.

Гуменюк зазначала, що фактично одночасно, протягом півтори години, ворог дуже потужно атакував Одесу кількома групами "Шахедів".

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