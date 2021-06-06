В крові у чоловіка виявили 1,78 проміле алкоголю.

У Борисполі п'яний чоловік протаранив паркан будинку, намагаючись втекти від патрульних на викраденому автомобілі.

Про це повідомляють у патрульній поліції Борисполя.

Інцидент стався 5 червня. Близько 17:00 патрульним надійшло орієнтування на Chevrolet Lacetti, який викрали в Оболонському районі Києва.

Інспектори помітили автомобіль, спробували зупинити його, але водій не став зупинятися.

Читайте такожУ Запоріжжі родичі померлого ледь не влаштували самосуд медикам (відео)Він виїхав на зустрічну смугу руху, потім намагався здійснити зіткнення зі службовим автомобілем, після чого наїхав на паркан приватного будинку.

Потім чоловік вийшов з автомобіля та спробував утекти, проте патрульні його наздогнали.

Під час спілкування поліцейські помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Водію запропонували пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння за допомогою драгеру в присутності двох свідків, результат огляду - 1,78 проміле алкоголю в крові.

Також інспектори з'ясували, що чоловік перебуває в активному розшуку Голосіївським управлінням поліції столиці. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

До приїзду слідчих патрульні склали на правопорушника протокол за ст. 1 ст. 130 (Керування у стані сп'яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), ч. 1 ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку), ч. 5 ст. 122 (Порушення вимог законодавства щодо встановлення і використання на транспортному засобі спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв) та винесли постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має при собі або не пред’явила документи).

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Автор: Людмила Жерновська