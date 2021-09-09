Зараз постраждалу обстежують лікарі.

У центрі Харкова на вулиці Сумській на зупинці "Станція метро "Університет" жінці розбило голову тролейбусною штангою, що раптово впала.

Про це пишуть місцеві Телеграм-канали, згодом інцидент підтвердила міська влада.

На місце оперативно приїхали медики "швидкої допомоги".

Згодом у мережі з'явилося відео моторошного інциденту. На кадрах видно, що на зупинці знаходилися багато людей, які також могли постраждати. Після того, як штанга впала на голову жінці, потерпіла відразу впала на землю.

Як повідомляється на сайті Харківської мерії, постраждалій нададуть необхідну матеріальну допомогу. Про це заявив заступник директора Департаменту інфраструктури Олександр Куколь. Він підкреслив, що обрив штанги відбувається незалежно від технічного стану транспорту, контактної мережі або навичок водія.

Постраждалу відвезли до лікарні швидкої та невідкладної допомоги їм. А.І. Мещанінова. У неї діагностували забиту рана голови. Лікарі кажуть, що симптомів струсу мозку немає, обстеження триває.

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Автор: Юрій Годован