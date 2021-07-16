У центрі Києва на вулиці Хрещатик неподалік від будинку № 27 невідомі пограбували грецького дипломата.
Інцидент стався ввечері 15 липня, пише Обозреватель із посиланням на свої джерела.
На центральній вулиці міста невідомий вкрав гаманець дипломата, у якому були гроші та документи.
"У потерпілого вкрали близько 500 євро, кілька тисяч гривень, а також документи. Розшуком підозрюваного і розслідуванням злочину займається Шевченківське райуправління поліції Києва", - пише видання.
Нагадаємо, посольство Республіки Греція в Україні знаходиться на Андріївському узвозі, 30-і, що в Подільському районі столиці.
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