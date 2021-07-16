Невідомий вкрав гаманець дипломата, у якому були гроші та документи.

У центрі Києва на вулиці Хрещатик неподалік від будинку № 27 невідомі пограбували грецького дипломата.

Інцидент стався ввечері 15 липня, пише Обозреватель із посиланням на свої джерела.

На центральній вулиці міста невідомий вкрав гаманець дипломата, у якому були гроші та документи.

"У потерпілого вкрали близько 500 євро, кілька тисяч гривень, а також документи. Розшуком підозрюваного і розслідуванням злочину займається Шевченківське райуправління поліції Києва", - пише видання.

Нагадаємо, посольство Республіки Греція в Україні знаходиться на Андріївському узвозі, 30-і, що в Подільському районі столиці.

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Автор: Олександр Топчій