Правоохоронці затримали 10 осіб.

Стрілянина сталася в центрі Києва. В результаті інциденту постраждав ветеран АТО Олексій Середюк.

Про це повідомляє Київ INFO у Telegram.

Відзначається, що стріляли нібито з автомата.

"Біля обмінника криптовалюти поранили націоналіста і ветерана АТО Олексія Середюка", - йдеться в повідомленні.

Причини інциденту не повідомляються.

Читайте такожУ Києві "чудив неадекват" на джипі (відео)Як повідомила в коментарі прес-секретар Шевченківського управління поліції ГУНП в Києві Ганна Зубрєва, поки перевіряється інформація про можливу стрілянину в центрі Києва на вулиці Володимирській.

"На місці працює слідчо-оперативна група, бійці полку поліції особливого призначення №1 та патрульні поліцейські. Наразі в управління поліції доставлено близько 10 осіб", - зазначили в поліції.

Відповідаючи на запитання УНІАН, чи була перестрілка і чи дійсно поранений, як пишуть ЗМІ, поранений ветеран АТО Олексій Середюк прес-секретар відповіла: "Я не можу вам ні підтвердити, ні спростувати факт стрілянини, оскільки на місці працюють правоохоронці". При цьому додала: "є одна людина, яка отримала тілесні ушкодження".

На оприлюдненому ролику видно, що спочатку меду двох груп чоловіків сталася бійка, яка завершилася стріляниною.

Варто відзначити, що поруч з місцем інциденту знаходиться Будівля Служби безпеки України.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Києві на вулиці Володимирській між активістами та інкасаторами стався конфлікт зі стріляниною.

Активісти хотіли наклеїти наклейки на відділення банку. Інкасатори прийняли їх за грабіжників і відкрили попереджувальний вогонь у повітря. При цьому у активістів теж виявилася зброя (яка саме - вогнепальна або якась інша - зараз з'ясовується), з якої вони також почали стрілянину.

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