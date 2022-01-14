За замах на умисне вбивство фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

На Київщині оголошено в розшук чоловіка, який розстріляв знайомого з автомата.

Так, на сайті Нацполіції оприлюднено фото розшукуваного - Євгена Хоменка, який народився 5 жовтня 1993 року в місті Донецьк.

Слідчі за процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 15 (Замах на злочин) п. 7 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічного позбавлення волі.

"Звертаємось до громадян, якщо ви володієте будь-якою інформацією стосовно даної події та особи підозрюваного Хоменка Євгена Валерійовича, просимо негайно повідомляти до поліції за номером спецлінії "102". Анонімність гарантуємо", - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, 7 січня близько 2-ї години ночі до поліції зателефонувала місцева мешканка та повідомила про те, що в центрі міста Біла Церква, по вулиці Ярослава Мудрого вона виявила невідомого чоловіка з вогнепальним пораненням живота.

На місце події негайно прибули патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група та керівництво Білоцерківського районного управління поліції.

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Поліцейські з'ясували, що тієї ночі 50-річний потерпілий відпочивав в одному із розважальних закладів міста. Згодом у нього із новим знайомим, з яким вони разом вживали алкогольні напої, трапився конфлікт.

В подальшому чоловік дістав зі свого автомобіля вогнепальну зброю та здійснив один постріл вгору. Після цього він пішов за новим знайомим, двічі у нього вистрілив та втік з місця події.

Чоловіка негайно госпіталізували до медичного закладу з вогнепальним пораненням попереку. Нині стан потерпілого стабільний.

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