18-річного хлопця госпіталізували з опіками органів дихання

У Чернігові внаслідок пожежі ресторану грузинської кухні в центрі міста постраждав відвідувач.

Про це повідомив департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.

Згідно з інформацією, у Чернігові по проспекту Миру, 21 на першому поверсі чотириповерхового житлового будинку сталася пожежа в приміщенні ресторану "Буба". Вогнем знищено вентиляційне обладнання, пошкоджено 10 кв. м вентиляційного обладнання, побутову техніку, пожежну та охоронну сигналізацію, майно.

Внаслідок пожежі травмовано громадянина, 2003 року народження, якого з опіками верхніх дихальних шляхів було доставлено до КНП "Чернігівська обласна лікарня".

Читайте такожНа Львівщині батько на авто переїхав дворічну доньку: дитина померлаПричина пожежі та завдані збитки – встановлюються. Це вже друга пожежа в цьому ресторані, попереднього разу "Буба" горіла у 2018 році. Як повідомляють чернігівські ЗМІ, мешканці верхніх поверхів житлового будинку виступають за закриття цього ресторану.

Як раніше повідомляв УНІАН, у місті Умань сталася пожежа на першому поверсі чотириповерхового гуртожитку Уманського національного університету садівництва.

За попередньою інформацією, під час надзвичайної події постраждали шестеро осіб. Чотирьом неповнолітнім, які отруїлися чадним газом, медики надають допомогу в Уманській центральній лікарні. Двоє неповнолітніх отримали травми склом.

Автор: Ірина Синельник