У місті Умань сталася пожежа на першому поверсі чотириповерхового гуртожитку Уманського національного університету садівництва.
Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Згідно з повідомленням, пожежу ліквідовано на площі 30 м кв. підрозділи ДСНС за допомогою автодрабин евакуювали 20 осіб.
До ліквідації пожежі від ДСНС залучалося 28 осіб та 7 одиниць техніки.
Як повідомляє сектор комунікації поліції Черкаської області, пожежа сталася на вулиці Глибока. З приміщення вивели майже тридцять неповнолітніх.
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"За попередньою інформацією, під час надзвичайної події постраждали шестеро осіб. Чотирьом неповнолітнім, які отруїлися чадним газом, медики надають допомогу в Уманській центральній лікарні. Двоє неповнолітніх отримали травми склом, коли під час пожежі на першому поверсі намагалися вибратися на вулицю через вікно", - йдеться в повідомленні.
Наразі відомості за даним фактом внесено до Єдиного обліку.