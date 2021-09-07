Зокрема, двоє неповнолітніх отримали травми склом, коли під час пожежі намагалися вибратися на вулицю через вікно.

У місті Умань сталася пожежа на першому поверсі чотириповерхового гуртожитку Уманського національного університету садівництва.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Згідно з повідомленням, пожежу ліквідовано на площі 30 м кв. підрозділи ДСНС за допомогою автодрабин евакуювали 20 осіб.

До ліквідації пожежі від ДСНС залучалося 28 осіб та 7 одиниць техніки.

Як повідомляє сектор комунікації поліції Черкаської області, пожежа сталася на вулиці Глибока. З приміщення вивели майже тридцять неповнолітніх.

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"За попередньою інформацією, під час надзвичайної події постраждали шестеро осіб. Чотирьом неповнолітнім, які отруїлися чадним газом, медики надають допомогу в Уманській центральній лікарні. Двоє неповнолітніх отримали травми склом, коли під час пожежі на першому поверсі намагалися вибратися на вулицю через вікно", - йдеться в повідомленні.

Наразі відомості за даним фактом внесено до Єдиного обліку.

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Автори: Денис Прядко, Катерина Гірник