Будівля пошкоджена, обійшлося без постраждалих.

У Чернігові поліція розслідує обставини вибуху в приміщенні банку, що пролунав вночі.

Як повідомили у відділі комунікацій поліції Чернігівської області, сьогодні близько 4-ї ранку до поліції надійшло повідомлення про вибух у приміщенні банку в центрі Чернігова. Внаслідок вибуху сталася пожежа, будівля пошкоджена. Постраждалих людей немає.

На місці події працюють рятувальники ДСНС, слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки, керівництво ГУНП в Чернігівській області та Чернігівського райуправління поліції.

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Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом вибуху). Поліція працює на місці події.

Жителі центру міста чули вибух, і його повʼязували з ворожими обстрілами. Як розповіла одна чернігівка, прокинулася вночі від гучного вибуху й одразу перевірила, чи є повітряна тривога - не було, тому заспокоїлася і подумала, що, мабуть, здалося.

Як додали в ДСНС, у результаті вибуху сталося руйнування конструкцій будівлі з подальшим горінням на площі 140 кв.м. Пошкоджені також три припарковані поруч автомобілі.

"Надзвичайникам знадобилась майже година, щоб ліквідувати пожежу та розпочати розбір зруйнованих конструкцій приміщення", - додали у відомстві.

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