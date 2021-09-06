За попередніми даними, чоловік був напідпитку.

Автомобіль "ВАЗ" протаранив бетонний навіс колодязя в Чернівецькій області. 25-річний водій після аварії з власної необережності впав у колодязь.

Про це повідомляє прес-служба поліції Чернівецької області.

Інцидент стався в ніч з 4 на 5 вересня в Дністровському районі.

За даними поліції, водій "ВАЗ" хотів повернути на право, але не впорався з керуванням та протаранив бетонний навіс колодязя. Після ДТП він вийшов з авто й з власної необережності впав у колодязь. Попередньо, водій був не тверезий.

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Крім того, в ДТП постраждали ще чотири людини – пасажирки авто. У них серйозних травм не виявили та відпустили додому після огляду лікарями.

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Автор: Анастасія Горбачова