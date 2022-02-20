У Дніпрі чоловік провалився під кригу під час риболовлі. Рятувальникам довелося визволяти ще чотирьох людей, які кинулися йому на допомогу.
Про це повідомляють у Головному правлінні Держслужби з надзвичайних подій України у Дніпропетровській області.
Інцидент стався на річці Дніпро у Соборному районі міста. Першими на місце події прибули троє поліцейських.
Правоохоронці намагалися врятувати рибалку, однак самі провалилися під кригу (один поліцейський - на відстані близько 70 метрів від берега, двоє - на відстані близько 40).
Читайте такожНа Львівщині п'яний хлопець стріляв у мікроавтобус з людьми (фото)Також провалився під кригу місцевий мешканець, який хотів допомогти поліцейським.
Надзвичайники врятували з річки усіх, однак рибалка помер в автомобілі екстреної медичної допомоги.
Раніше повідомлялося, що у Херсонській області охоронець яхт-клубу врятував з крижаної води двох дітей.