Чоловік помер у кареті швидкої медичної допомоги.

У Дніпрі чоловік провалився під кригу під час риболовлі. Рятувальникам довелося визволяти ще чотирьох людей, які кинулися йому на допомогу.

Про це повідомляють у Головному правлінні Держслужби з надзвичайних подій України у Дніпропетровській області.

Інцидент стався на річці Дніпро у Соборному районі міста. Першими на місце події прибули троє поліцейських.

Правоохоронці намагалися врятувати рибалку, однак самі провалилися під кригу (один поліцейський - на відстані близько 70 метрів від берега, двоє - на відстані близько 40).

Читайте такожНа Львівщині п'яний хлопець стріляв у мікроавтобус з людьми (фото)Також провалився під кригу місцевий мешканець, який хотів допомогти поліцейським.

Надзвичайники врятували з річки усіх, однак рибалка помер в автомобілі екстреної медичної допомоги.

Раніше повідомлялося, що у Херсонській області охоронець яхт-клубу врятував з крижаної води двох дітей.

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