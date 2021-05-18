На опублікованому відео видно, як людина у формі скручує хлопця на підлозі автовокзалу. За попередньою інформацією, чоловіка госпіталізували зі струсом.

У Дніпрі поліцейський на автовокзалі жорстко затримав хлопця за відсутність маски.

Про подію повідомив місцевий Telegram-канал, опублікувавши відео очевидців.

"На автовокзалі затримали хлопця за відсутність маски. Відомо, що він проходив практику на терміналах самообслуговування і він астматик. Хлопця госпіталізували в лікарню зі струсом", - йдеться в повідомленні.

На відео видно, як людина у формі поліцейського під обурення очевидців скручує на підлозі чоловіка в жовтому жилеті з написом DOPAS - вочевидь, "Приватне акціонерне товариство "Дніпропетровське обласне підприємство автобусних станцій".

Читайте такожУ Дніпрі три співробітники поліції побили патрульного-ЗМІ (відео)"У нього астма, молодий чоловіче. Не дай боже, зараз буде напад. Ви мене чуєте взагалі чи ні? Він працює! Що він вам такого сказав?.. Що роблять з дитиною?..." - обурюється одна з очевидиць, яка, певно, знайома з постраждалим.

До правоохоронця також підійшов його колега. Зрештою перший поліцейський дістав телефон і запитав, чи викликати "швидку". Після ствердної відповіді жінки правоохоронець повідомив, що викликає "швидку". Весь цей час чоловік у жилеті лежав на підлозі.

Офіційної інформації про інцидент від поліції поки що не надходило.

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Автор: Катерина Комолова