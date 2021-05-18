У Дніпрі поліцейський на автовокзалі жорстко затримав хлопця за відсутність маски.
Про подію повідомив місцевий Telegram-канал, опублікувавши відео очевидців.
"На автовокзалі затримали хлопця за відсутність маски. Відомо, що він проходив практику на терміналах самообслуговування і він астматик. Хлопця госпіталізували в лікарню зі струсом", - йдеться в повідомленні.
На відео видно, як людина у формі поліцейського під обурення очевидців скручує на підлозі чоловіка в жовтому жилеті з написом DOPAS - вочевидь, "Приватне акціонерне товариство "Дніпропетровське обласне підприємство автобусних станцій".
Читайте такожУ Дніпрі три співробітники поліції побили патрульного-ЗМІ (відео)"У нього астма, молодий чоловіче. Не дай боже, зараз буде напад. Ви мене чуєте взагалі чи ні? Він працює! Що він вам такого сказав?.. Що роблять з дитиною?..." - обурюється одна з очевидиць, яка, певно, знайома з постраждалим.
До правоохоронця також підійшов його колега. Зрештою перший поліцейський дістав телефон і запитав, чи викликати "швидку". Після ствердної відповіді жінки правоохоронець повідомив, що викликає "швидку". Весь цей час чоловік у жилеті лежав на підлозі.
Офіційної інформації про інцидент від поліції поки що не надходило.
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