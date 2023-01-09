Зловмисники готувались до проведення вуличних акцій на підтримку російських окупантів у разі наближення лінії фронту або захоплення регіону.

У Дніпрі підпільний осередок забороненої в Україні прокремлівської "Партії Шарія" здійснював підготовку до заворушень у Дніпропетровській області.

Як повідомляє Служба безпеки України у соціальній мережі Facebook, на Дніпропетровщині вдалося запобігти спробам розхитування внутрішньополітичної обстановки.

Зокрема, у результаті контрдиверсійних заходів в обласному центрі вдалося попередити протиправну діяльність регіонального "відділення" забороненої "Партії Шарія".

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"У ході обшуків у приміщеннях прокремлівського осередку виявлено інструкції з алгоритмом дій щодо провокації масових заворушень під час громадських заходів", - йдеться у повідомленні.

Також зловмисники готувались до проведення вуличних акцій на підтримку російських окупантів у разі наближення лінії фронту або захоплення регіону.

Крім цього, знайдено "угоди" представників партії про нерозголошення інформації щодо своєї підривної діяльності проти України.

За даними слідства, заборонений партійний осередок організував виходець з Донеччини, який прибув до Дніпра під виглядом переселенця.

"Перебуваючи на постійному зв’язку з представниками Шарія, які переховуються за кордоном, він облаштував підпільне відділення "політсили" у власному помешканні. Для конспірації контактував виключно з "перевіреними" особами і максимально приховував адресу свого проживання", - йдеться у повідомленні.

У результаті слідчо-оперативних дій правоохоронці також виявили у помешканні організатора "підпілля" склади з ворожими виданнями, листівками та фінансову звітність щодо витрат на антиукраїнську діяльність.

Наразі вилучені матеріали направлено на експертизу.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими за ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України, триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення винних до відповідальності.

Заборона "Партії Шарія" в Україні: деталі

Рада національної безпеки і оборони на час воєнного стану вирішила заборонити діяльність проросійських партій, серед яких "Партія Шарія".

14 травня президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону проросійських політичних партій.

Протягом червня-липня 2022 року Восьмий апеляційний адмінсуд задовольнив усі позови Мін'юсту і заборонив 16 проросійських партій. 6 вересня 2022 року Верховний суд остаточно заборонив діяльність проросійської "Партії Шарія".