В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Сьогодні в одному з розважальних закладів Дніпра сталася стрілянина.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Дніпропетровської області.

"За попередньою інформацією, невідомі чоловіки, перебуваючи у приміщенні розважального закладу, здійснили декілька пострілів вгору з пістолета травматичної дії. Також невідомі особи пошкодили автівку, яка була припаркована біля закладу", - повідомили правоохоронці.

Як повідомляється, під час стрілянини ніхто не постраждав.

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За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Триває слідство.

Як повідомляє Інформатор, нападники під'їхали до ресторану на декількох автомобілях, увірвалися всередину і відкрили стрілянину з травматичної зброї. Після цього вони вийшли на вулицю, обстріляли Mercedes Gelandewagen, що належав бізнесмену, і зникли.

За даними порталу, правоохоронці ввели по місту план «Перехоплення», в рамках якого швидко розшукали та затримали понад 10 чоловік, можливо причетних до інциденту.

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Автор: Катерина Лиманська