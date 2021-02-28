Сьогодні в одному з розважальних закладів Дніпра сталася стрілянина.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Дніпропетровської області.
"За попередньою інформацією, невідомі чоловіки, перебуваючи у приміщенні розважального закладу, здійснили декілька пострілів вгору з пістолета травматичної дії. Також невідомі особи пошкодили автівку, яка була припаркована біля закладу", - повідомили правоохоронці.
Як повідомляється, під час стрілянини ніхто не постраждав.
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За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Триває слідство.
Як повідомляє Інформатор, нападники під'їхали до ресторану на декількох автомобілях, увірвалися всередину і відкрили стрілянину з травматичної зброї. Після цього вони вийшли на вулицю, обстріляли Mercedes Gelandewagen, що належав бізнесмену, і зникли.
За даними порталу, правоохоронці ввели по місту план «Перехоплення», в рамках якого швидко розшукали та затримали понад 10 чоловік, можливо причетних до інциденту.
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