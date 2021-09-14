Дитину забрали поліцейські.

У Дніпрі жінка залишила свого маленького сина з п'яним чоловіком, який спав просто на вулиці.

Про це повідомляє Інформатор з посиланням на відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Інцидент стався 13 вересня. На вулиці Сурикова перехожі помітили хлопчика, який бігає біля сплячого чоловіка. Вони викликали на місце поліцію.

Поліцейські привели до тями п'яного чоловіка 1981 року народження. Він розповів, що 5-річного хлопчика йому передала жінка 1984 року народження.

Читайте такожПід Дніпром підліток "для приколу в TikTok" надихався газом - його не врятувалиДитину разом з чоловіком доставили у відділення поліції. Пізніше туди прибула і мати дитини, вона була п'яна.

Поліцейські передали дитину співробітникам Служби ювенальної юстиції.

Раніше повідомлялося, що на Рівненщині хлопчики 11 і 12 років напилися горілки і потрапили до лікарні. А на Херсонщині п'яна 18-річна мати "відключилася" в парку поруч зі своєю двомісячною дитиною.

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Автор: Людмила Жерновська