Небезпечні маневри водія в середмісті спричинили велику аварію, що заблокувала рух.

У Дніпрі водій влаштував "сальто" на центральному проспекті.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Небезпечні маневри водія в середмісті спричинили велику аварію, що заблокувала рух. Момент зафіксували камери спостереження. На кадрах видно, як іномарка на значній швидкості намагається протиснутися між автомобілями, що їдуть проспектом. Але маневр водієві не вдався. Водій зачепив сусідню машину і перекинувся на дах, вдаривши ще один легковик.

Лише дивом ніхто не постраждав внаслідок ДТП. Але була загроза, що автомобіль займеться і вибухне.

За словами водія, у його автомобілі виникла раптова несправність. А от у поліції перевіряють, чи не був він під впливом алкоголю чи заборонених речовин.

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Нагадаємо, в Одеській області затримано водія вантажівки, причетного до масштабної ДТП.

В аварії загинули троє людей – пасажирка легкового Volkswagen, 1985 р.н., і водій першої вантажівки, 1991 р.н., особа третього загиблого встановлюється.

До лікарні з різними травмами доставлено 12 осіб. Серед них – неповнолітні віком 15-ти та 16-ти років.

Автор: Денис Прядко