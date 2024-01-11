У людей забирали документи та засоби зв’язку.

В Дніпрі затримано групу осіб, які утримували 50 людей в трудовому рабстві. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, четверо мешканців міста Дніпра організували протиправну схему вербування громадян для утримання їх в трудовому рабстві – на безоплатних сільськогосподарських та будівельних роботах на території області.

Зазначається, що внутрішньо переміщених осіб та соціально незахищених громадян, які не мали постійного місця проживання, вони підшукували на вокзалах. "Шляхом обману запрошували їх до так званого "реабілітаційного центру", який функціонував під прикриттям громадської організації, обіцяли безкоштовне житло, харчування і працевлаштування. Натомість людей заселяли до будинку з неналежними умовами для проживання та змушували безоплатно працювати на найтяжчих роботах", - повідомляє прокуратура.

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При цьому "рабовласники" відбирали у людей документи та засоби зв’язку, якщо завербовані намагалися самостійно залишити місце утримання, то учасники групи здійснювали на них психологічний тиск та погрожували застосувати силу.

В прокуратурі зазначають, що під час проведення обшуків на території будинку перебувало 50 осіб, їх було визволено, а також вилучено чорнові записи, телефони, автомобілі. Чотирьох учасників групи затримано та повідомлено про підозру за фактом вербування, переміщення людей з метою трудової експлуатації (ч. 2 ст. 149 КК України). Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Інші випадки трудового рабства

Як повідомляв УНІАН, у Києві припинили діяльність злочинної групи з шістьох осіб, які утримувала у трудовому рабстві 120 людей.

У прес-службі Київської міської прокуратури повідомляли, що учасники злочинної групи на залізничних вокзалах Києва, Дніпра та Одеси вербували громадян, що перебували у складних життєвих умовах та не мали постійного місця проживання. Потерпілим обіцяли роботу на агропідприємстві у Дніпропетровській області, зарплату від 3000 до 4000 грн на місяць, безкоштовне житло та харчування. Натомість людей розселяли у напіврозвалених будинках та змушували безоплатно працювати по 12-16 годин на добу на найтяжчих роботах.

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