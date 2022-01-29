Жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

У Харківській області затримано жінку, яка вбила свою новонароджену дитину.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області, мешканка села Безруки народила дівчинку вдома і через кілька днів задушила її.

Мертву дитину виявила свекруха зловмисниці і повідомила в поліцію 28 січня. Поліцейські провели огляд місця події та вилучили речові докази.

Слідчі встановили, що 23 січня жінка самостійно народила дитину вдома, пологи приймав її 25-річний чоловік. Протягом вагітності жінка не стояла на медичному обліку. 25 січня жінка вбила доньку. Тіло сховала на території свого домоволодіння. Чоловікові повідомила, що віддала малюка соціальним службам.

Читайте такожМертве немовля у пакеті знайшли на вулиці в Харкові (відео)

У сім'ї є старша дитина, якій немає двох років.

Зловмисницю затримано, їй повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство"). Максимальне покарання, згідно санкції статті, передбачає від 10 до 15 років тюремного ув'язнення.

Вирішується питання про обрання затриманого запобіжного заходу.

Вас також можуть зацікавити новини: